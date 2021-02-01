Mutasyonlu koronavirüse maske işlemiyor!

Koronavirüs günden güne mutasyona uğramaya devam ediyor. İtalya'da kurulan Covid-19 ile Mücadele Gücü'nün bilinen isimlerinde Pier Luigi Bartoletti, mutasyonlu virüsle aşakalı açıklamalarda bulundu.

İngiltere'deki mutasyonlu virüs olan B117'ye karşı en güvenliolduğu bilinen cerrahi maskelerin bile etkisiz olduğu iddia edildi.

Bartoletti, FFP2 ve FFP3 maskelerin işe yarayabileceğini söyledi. Mustasyonlu maskelerin kapalı alanlarda maskelerden içeri girebileceğini de belirtti. Mutasyonlu virüsün daha da öldürücü bir etkisinin olamadığı fakat daha da bulaşıcı özellikte olduğunu dile getirdi. Mutasyonlu koronavirüs gençleri de etkiliyor. Bartoletti, mutasyonlu virüse karşı bütün dünyasının daha sıkı önlemler alması gerektiği uyarısında bulundu.