Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da da görüldü

Dünyayı tedirgin eden mutasyon geçirmiş koronavirüs açıklaması İngiltere'den gelmesinden sonra hastalık üzerinde geliştirilmiş aşıların mutasyon geçirmiş virüs üzerinde etkili olacak mı tartışmaları sürerken Almanya'dan gelen haber endişeleri biraz daha arttırdı.

Ülkenin Baden-Wuerttemberg eyaletinde Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada İngiltere'de görülen mutasyon geçirmiş yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini paylaştı. Yapılan endişe verici açıklamada görülen vakanın Almanya'da tespit edilen ilk mutasyona uğrayan virüs olduğu bildirildi.

Mutasyonlu virüsün saptandığı koronavirüs hastasının 4 gün önce İngiltere'den Almaya'ya geldiği ve Frankfurt Havalimanından ülkeye girmiş olduğu belirlendi. Alman Sağlık Bakanlığı kadın olan hastanın kendi evinde izole edildiğini, hastaya havalimanında yapılan ilk testin negatif çıktığını önlem amaçlı karantinaya alındıktan sonra yapılan testi pozitif çıktığı açıklandı.

Diğer yandan bakanlık hastayı havaalanından alan yakınlarının da karantinaya alındığı vurgulandı.