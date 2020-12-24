Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da da görüldü

Dünyayı tedirgin eden mutasyon geçirmiş koronavirüs açıklaması İngiltere'den gelmesinden sonra hastalık üzerinde geliştirilmiş aşıların mutasyon geçirmiş virüs üzerinde etkili olacak mı tartışmaları sürerken Almanya'dan gelen haber endişeleri biraz daha arttırdı.
Ülkenin Baden-Wuerttemberg eyaletinde Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada İngiltere'de görülen mutasyon geçirmiş yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini paylaştı. Yapılan endişe verici açıklamada görülen vakanın Almanya'da tespit edilen ilk mutasyona uğrayan virüs olduğu bildirildi.
Diğer yandan bakanlık hastayı havaalanından alan yakınlarının da karantinaya alındığı vurgulandı.
Son Güncelleme: 24.12.2020 21:40