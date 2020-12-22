Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı

BioNTech firmasını ortaklarından olan ve koronavirüs aşısını geliştiren isimlerin başında gelen Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni mutasyon virüse karşı geliştirilen bu aşının etkili olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. Merkezi Almanya'da ola biyoteknoloji firması BioNTech'in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şahin, Alman haber ajanslarına konuşarak merak edilen soruları yanıtladı.
Pfizer/BioNTech aşısının henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat o yolda ilerlediğini belirten en yetkili isim Uğur Şahin, konuşmasında "Çalışan kesimlerin işlerine devam edebilmeleri için mutlaka aşı olmaları gerektiğini ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.
Son Güncelleme: 22.12.2020 14:53