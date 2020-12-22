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Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı

İngiltere'de görülen yeni mutasyon virüs türüne karşı korona aşısının etkili olup olmayacağı konusunda en yetkili ağızdan son dakika açıklaması geldi. Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin, merak edilen o soruyu yanıtladı.

22 Aralık 2020 Salı 14:53
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
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BioNTech firmasını ortaklarından olan ve koronavirüs aşısını geliştiren isimlerin başında gelen Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni mutasyon virüse karşı geliştirilen bu aşının etkili olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. Merkezi Almanya'da ola biyoteknoloji firması BioNTech'in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şahin, Alman haber ajanslarına konuşarak merak edilen soruları yanıtladı.

Aşının mimarı Prof. Dr. Şahin, geliştirdikleri aşının 20 çeşit virüs varyasyonunun üzerinde denediğini ve şuan İngiltere'de görülen yeni türünde üzerinde de etkili olacağı konusunda bir inanca sahip olduklarını ifade etti.

Pfizer/BioNTech aşısının henüz koronavirüs aşısı olmadığını fakat o yolda ilerlediğini belirten en yetkili isim Uğur Şahin, konuşmasında "Çalışan kesimlerin işlerine devam edebilmeleri için mutlaka aşı olmaları gerektiğini ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 14:53
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Anahtar Kelimeler:
Mutasyon VirüsKorona AşısıUğur Şahin
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