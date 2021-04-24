İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Mutasyon virüs yüzünden can pazarının yaşandığı Hindistan'da büyük dram!

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da mutasyon virüs nedeniyle büyük bir can pazarı yaşanmaya başladı. Salgının endişe verici boyutlara çıkmasıyla ülkede hastanelerde yaşanan oksijen yetersizliği ölü sayısını giderek artırdı. Gömecek yer kalmayan ülkede ölüler krematoryumlarda ara vermeksizin yakılıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:19
Mutasyon virüs yüzünden can pazarının yaşandığı Hindistan'da büyük dram!
Takip Et:

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, özellikle Hindistan'ın sağlık sisteminde çökme meydana gelmesine neden oldu. Mutasyonlu virüs yüzünden vaka sayılarının önüne geçilemeyen ülkede hastanelerde yetersiz olan oksijen ölü sayılarında artış yaşanmasını sağladı. Ölü sayısında gerçekleşen hızlı artış nedeniyle ise ülkede gömülecek yer kalmazken 24 saat çalıştırılmasına karar verilen krematoryumlar ara verilmeden ölüler yakılıyor.

Ülke genelinde tespit edilen günlük vaka sayısı neredeyse 350 binlere yaklaşırken milyonlarca ağır hastanın hastaneleri doldurduğu bildirildi. Son 24 saat içerisinde 2 bin 621 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendiği veriler sonrası ülke genelinde yaklaşık 2 milyon 552 bin aktif vakanın kaydedildiği görüldü.

Ülkenin sağlım sistemini çökme noktasına getiren vaka artışları sonrası krematoryumlarda çalışma sürelerinde değişikliğe gidildi. Yetkililer, ölen insanların yakıldığı krematoryumların haftanın 24 saat süreli çalıştırmasına karar verirken, en kalabalık şehirlerden biri olan Yeni Delhi'deki krematoryumlardan gelen görüntüler ülkedeki pandemi krizinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Sürekli çalışan krematoryumların üzerinden çıkan dumanlar, şehrin üzerini tamamen kaplarken ülkenin batısında yer alan Gucarat ile Maharaştra eyaletlerinin hastanelerinde oksijen tanklarının bitmek üzere olduğu bildirildi. Hastane yetkilileri tarafından yapılan acil yardım çağrısında oksijen yetersizliği nedeniyle 60 hastanın daha ölmek üzere olduğu duyuruldu.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HindistanKrematoryumlarKoronavirüsölü Yakma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
22 Nisan Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Günü neden kutlanıyor?
22 Nisan Dünya Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Dünya Günü neden kutlanıyor?
George Floyd davasında ne karar çıktı? Polisler ceza aldı mı?
George Floyd davasında ne karar çıktı? Polisler ceza aldı mı?
İdriss Deby kimdir? Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby öldü mü? İdriss Deby cephede yaralanarak öldü!
İdriss Deby kimdir? Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby öldü mü? İdriss Deby cephede yaralanarak öldü!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Zahide karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecem Özkaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Metina nerededir? Metina neden önemli? Metina önemi ve özelliği ne?
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Sen Çal Kapımı'ya katılan Ali Ersan Duru Kimdir? Efe Akman karakteri kimdir?
Sen Çal Kapımı Efe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Gerçek adı nedir? Sude Zülal Güler nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Dilek (Gülsim Ali İlhan) kimdir?
Netflix Atiye 3. sezonu ne zaman? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak?
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman'ın hayatı!
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Masumlar Apartmanı Han'ın bodruma kilitlediği tutsak kişi kim?
25 Nisan 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Nisan Pazar at yarışı programı
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Kuzey Yıldızı Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Sabah kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.