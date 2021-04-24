Mutasyon virüs yüzünden can pazarının yaşandığı Hindistan'da büyük dram!

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, özellikle Hindistan'ın sağlık sisteminde çökme meydana gelmesine neden oldu. Mutasyonlu virüs yüzünden vaka sayılarının önüne geçilemeyen ülkede hastanelerde yetersiz olan oksijen ölü sayılarında artış yaşanmasını sağladı. Ölü sayısında gerçekleşen hızlı artış nedeniyle ise ülkede gömülecek yer kalmazken 24 saat çalıştırılmasına karar verilen krematoryumlar ara verilmeden ölüler yakılıyor.

Ülke genelinde tespit edilen günlük vaka sayısı neredeyse 350 binlere yaklaşırken milyonlarca ağır hastanın hastaneleri doldurduğu bildirildi. Son 24 saat içerisinde 2 bin 621 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendiği veriler sonrası ülke genelinde yaklaşık 2 milyon 552 bin aktif vakanın kaydedildiği görüldü.

Ülkenin sağlım sistemini çökme noktasına getiren vaka artışları sonrası krematoryumlarda çalışma sürelerinde değişikliğe gidildi. Yetkililer, ölen insanların yakıldığı krematoryumların haftanın 24 saat süreli çalıştırmasına karar verirken, en kalabalık şehirlerden biri olan Yeni Delhi'deki krematoryumlardan gelen görüntüler ülkedeki pandemi krizinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Sürekli çalışan krematoryumların üzerinden çıkan dumanlar, şehrin üzerini tamamen kaplarken ülkenin batısında yer alan Gucarat ile Maharaştra eyaletlerinin hastanelerinde oksijen tanklarının bitmek üzere olduğu bildirildi. Hastane yetkilileri tarafından yapılan acil yardım çağrısında oksijen yetersizliği nedeniyle 60 hastanın daha ölmek üzere olduğu duyuruldu.