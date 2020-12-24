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Mutasyon haberi ile dünyayı kasıp kavuran İngiltere'de 600 bin kişi ilk doz aşıyı oldu

Geçtiğimiz günlerde mutasyona uğrayan koronavirüs iddiaları ile dünyayı kasıp kavuran İngiltere'de bugün itibariyle koronavirüs aşısını ilk dozunu yaptıran kişi sayısı 600 bini aştı.

24 Aralık 2020 Perşembe 23:18
Mutasyon haberi ile dünyayı kasıp kavuran İngiltere'de 600 bin kişi ilk doz aşıyı oldu
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Geçtiğimzi gün yaptığı mutasyona uğrayan koronavirüs iddiaları ile ilgili olarak dünyayı kasıp kavuran ve koronavirüs aşılarının işe yarayıp yarayamayacağı tartışmalarının başlamasına sebep olan İngiltere'de diğer yandan korona virüs aşıları yapılmaya devam ediyor.

Son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 39 bin toplam vaka sayısının ise 2 milyon 188 bin olduğu ülkede sağlık bakanı yapmış olduğu açıklamada ülke genelinde 500 aşılama merkezinin olduğunu ve ilk aşamada sağlık personellerine, huzurevlerinde kalanlara ve 80 yaş üzeri vatandaşlara aşıların yapıldığını belirtti.

Pfizer'in BioNTech AŞISINDAN 40 MİLYON DOZ SİPARİŞ VERİLDİ

Ülkede Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği koronavirüs aşısı ile ilgili olarak değerlendirmenin yapıldığı açıklamada Almanya'da geliştirilen ve hastalık üzerinde yüzde 95 etkili olduğu kanıtlanan  Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği Kovid-19 aşısından 40 milyon doz sipariş ettiği bilgisi paylaşıldı.

600 BİNİ AŞKIN KİŞİ AŞILANDI

 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Matt Hancock, NHS'nin öncelikli gruplara aşıyı ulaştırmak için aşı merkezi sayısını artırdığını ve 8-20 Aralık arasında 616 bin 913 kişiye aşının ilk dozunun yapıldığını aktardı.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 23:18
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsIngiltereMutasyona Uğrayan Virüs
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