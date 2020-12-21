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Mutasyon geçiren Covid-19 virüsü İngiltere'de kontrolden çıktı!

İngiltere'de mutasyon geçiren Covid-19 virüsünün kontrolden çıkması ardından Başbakan Boris Johnson önemli açıklamalarda bulundu. Elde edilen son verilere göre İngiltere'deki vaka sayısı 2 milyonu geçti...

21 Aralık 2020 Pazartesi 06:11
Mutasyon geçiren Covid-19 virüsü İngiltere'de kontrolden çıktı!
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İngiltere’de Covid-19 salgınının etkisini artırmasıyla birlikte Başbakan Boris Johnson önemli açıklamalarda bulundu. Elde edilen son verilere göre toplam vaka sayısı 2 milyonu geçen İngiltere’de Covid-19 virüsünün mutasyona uğradığı aktarılıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamalarında mutasyon geçirmiş Covid-19 virüsünün önceki haline göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu ifade etti. Diğer yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyonlu virüsün kontrolden çıktığını ve vaka sayısından patlama yaşandığını söyledi. Aşıların tamamen yapılmadan kontrolün sağlanmasının çok zor olduğunu dile getirdi. Planlarında virüsün mutasyona uğraması gibi bir olasılığı düşünmediklerini söyleyen Hancock, mutasyon geçirmiş virüsün eski haline göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt olmadığını da belirtti.



Son Güncelleme: 21.12.2020 06:11
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereCovid-19
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