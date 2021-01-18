Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni Rusya'ya dönüşünce gözaltına alındı

Rusya’da zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi gören Aleksey Navalni, dün akşam saatlerinde Pobeda havayollarına ait ticari uçakla Moskova’ya döndü. Yalnız Vnukovo havalimanına iniş yapması gereken uçağın kötü hava şartlarından dolayı Şeremetyevo havalimanına indi. Vnukovo havalimanında toplanan Navalni destekçileri gözaltına alındı.

Avrupa Birliği’nden tepki geldi

Navalni, pasaport kontrol noktasında polis ekipleri tarafından havalimanı karakoluna götürülerek tutuklandı. Tutuklanma sebebi ise 2014 senesindeki bir dava olduğu açıklandı.

Navalni’nin tutuklanmasına tepki gösteren Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Rus yetkililerin Aleksey Navalni’nin haklarına saygı göstererek serbest bırakılmasını istedi. Borell, yargının siyasallaşmasını kabul etmediklerini söyledi