İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Moskova'da salgın yeni mutasyonla tekrar patlak verdi!

Moskova'da ortaya çıkan yeni mutasyonlu virüsün daha agresif bir türde olduğu ve diğerlerine göre hızla yayıldığı tespit edildi. Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada kentte görülen salgının yeniden patlak verdiğini ve durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

18 Haziran 2021 Cuma 10:10
Moskova'da salgın yeni mutasyonla tekrar patlak verdi!
Takip Et:

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmalarıyla salgının bir nebze de olsa önüne geçilmeye çalışılırken Rusya'dan kötü bir haber geldi. Başkent Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte koronavirüs salgınıyla ilgili beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını ve salgın durumunun giderek kötüleştiğini söyledi.

Virüsün yeni mutasyona uğradığını ve son mutasyonlu virüsün diğerlerine göre daha agresif ve hızlı yayıldığını belirten Sobyanin, kentte 18 Haziran tarihinde 9 bin günlük yeni vaka tespit edilme ihtimalinin olduğunu söyledi. Moskova halkının yüzde 60'dan fazlasının hastalığı geçirenler olduğu ve aşılanma oranının da yüksek olması nedeniyle vakalarda bir düşüş beklediklerini vurgulayan Başkan Sobyanin, şuan ki durumun farkına vararak yeni çözümler üretmek zorunda olduklarını ifade etti.


Son Güncelleme: 18.06.2021 10:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RusyaMoskovaMutasyonAgresifHızlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
Aşı olana çekilişle araba hediye edilecek!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!
ABD'de olay olan koronavirüs tartışması sürüyor!

Popüler Haberler

Aslı İnandık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aslı İnandık hakkında bilgiler
Bugün kimin maçı var? 18 Haziran 2021 Cuma Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri
TRT 1'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Cuma Star TV dizi, film ve programları
18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Cuma ATV dizi, film ve programları
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı
1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?
Dijital Tarım Pazarı ( DİTAP ) nedir?
Bu akşam hangi diziler var? 6 Haziran 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? Buğra Gülsoy kimdir?
Torun bakım maaşı projesi için pilot iller hangileridir? 2021 torun bakım aylığı
ATV Beni Bırakma konusu ve dizi oyuncuları
2021 Andorra asgari ücret ne kadar?
Reenkarnasyon ne demektir, anlamı nedir?
30000 tl ye hangi arabayı almalıyım?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.