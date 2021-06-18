Moskova'da salgın yeni mutasyonla tekrar patlak verdi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmalarıyla salgının bir nebze de olsa önüne geçilmeye çalışılırken Rusya'dan kötü bir haber geldi. Başkent Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte koronavirüs salgınıyla ilgili beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını ve salgın durumunun giderek kötüleştiğini söyledi.

Virüsün yeni mutasyona uğradığını ve son mutasyonlu virüsün diğerlerine göre daha agresif ve hızlı yayıldığını belirten Sobyanin, kentte 18 Haziran tarihinde 9 bin günlük yeni vaka tespit edilme ihtimalinin olduğunu söyledi. Moskova halkının yüzde 60'dan fazlasının hastalığı geçirenler olduğu ve aşılanma oranının da yüksek olması nedeniyle vakalarda bir düşüş beklediklerini vurgulayan Başkan Sobyanin, şuan ki durumun farkına vararak yeni çözümler üretmek zorunda olduklarını ifade etti.