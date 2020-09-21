Moritanya'da lise bitirme sınavı saatlerinde internet kesildi

Moritanya’da 50 bini aşkın öğrencinin girdiği lise bitirme sınavı esnasında kopya çekilmemesi için ülke genelindeki intenet erişimi engellendi. Farklı bölgelerde salgın çerçevesinde alınan sıkı tedbirlerle lise bitirme sınavları sürüyor. Çeşitli bölümlerde okuyan yaklaşık 50 bin öğrenci, sınavlara sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğu gibi tedbirler alındı.

Sınav saatinde intenet kesildi

Ülke genelinde sadece koronavirüsle değil, kopya çekilmemesi için de geniş çaplı çaba sarf ediliyor. Cumartesi günü başlayıp 4 gün süren sınavda kopya çekilmemesi için ilginç bir önlem alındı.

Ülke genelinde sınav saatleri içerisinde vatandaşlara bilgi verilmesini müteakip intenet erişimi engellendi. Moritanya Milli Eğitim ve Reform Bakanı bu yıl zor şartlarda sınavların sürdüğünü aktardı.

Sektördeki resmi makamlarla işbirliği yapmak suretiyle engellerin aşılmaya çalışıldığını anlatan Bakan, sınav koordinasyonunun da iyi bir şekilde yapıldığını aktardı.