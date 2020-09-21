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Moritanya'da lise bitirme sınavı saatlerinde internet kesildi

Moritanya'da 50 bine yakın öğrencinin girdiği lise bitirme sınavı saatlerinde kopya çekilmesinin önlenmesi için internet kesildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:01
Moritanya'da lise bitirme sınavı saatlerinde internet kesildi
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Moritanya’da 50 bini aşkın öğrencinin girdiği lise bitirme sınavı esnasında kopya çekilmemesi için ülke genelindeki intenet erişimi engellendi. Farklı bölgelerde salgın çerçevesinde alınan sıkı tedbirlerle lise bitirme sınavları sürüyor. Çeşitli bölümlerde okuyan yaklaşık 50 bin öğrenci, sınavlara sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğu gibi tedbirler alındı.


Ülke genelinde sadece koronavirüsle değil, kopya çekilmemesi için de geniş çaplı çaba sarf ediliyor. Cumartesi günü başlayıp 4 gün süren sınavda kopya çekilmemesi için ilginç bir önlem alındı.

Sınav saatinde intenet kesildi

Ülke genelinde sınav saatleri içerisinde vatandaşlara bilgi verilmesini müteakip intenet erişimi engellendi. Moritanya Milli Eğitim ve Reform Bakanı bu yıl zor şartlarda sınavların sürdüğünü aktardı.

Sektördeki resmi makamlarla işbirliği yapmak suretiyle engellerin aşılmaya çalışıldığını anlatan Bakan, sınav koordinasyonunun da iyi bir şekilde yapıldığını aktardı.



Son Güncelleme: 21.09.2020 21:01
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