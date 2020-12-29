Moda dünyası, Pierre Cardin'in ölümüyle yasa boğuldu!

Aslen İtalya'da doğan ve Fransız asıllı dünyaca ünlü modacı Pierre Cardin, yaşamını yitirdi. Paris'in batısında bulunan Neuilly'deki bir hastanede 98 yaşında hayatını kaybeden Cardin'in ölümü tüm moda dünyasını yasa boğarken moda dünyasının en önemli isimlerinden de biriydi.

Pierre Cardin'in neden ölüdüğü hakkında henüz ailesi henüz bir açıklama yapmazken bir çok kişi ünlü modacının hayat hikayesini araştımaya başladılar.

PIERRE CARDIN KİMDİR?

İtalya'nın kuzey bölgesinde 1922 yılında dünyaya gelen Pierre Cardin, çocukken Fransa'ya göç ettikten Fransa merkezli bir moda yıldızı olarak tanındı. 1950 yılında kendine ait moda evi sahibi olan Cardin'in, sonraki yıllardaki hızlı yükselişi onu uluslararası iş imparatorluğu konumuna getirdi.

Giyim ve moda tasarımına çocuk yaşında büyük bir ilgiyle başlayan Pierre Cardin, 1936 yılında önce terzi yanında dikiş öğrenerek başladı II. Dünya Savaşı sırasında Kızılhaç'a gönüllü olarak geöen Cardin, ailesinin Fransa'ya taşınmasıyla o dönemlerde en tanınmış modacıları Jeanne Paquin ve Christian Benard ile çalıştı.

Dünyanın bir çok ülkesine tasarımları ve alışmaları yayılan Cardin, giyimin yanı sıra mücevher, parfüm ve restoran zincirleri gibi alanlarda da moda yaratmaya devam etti.

Vietnam Savaşı, Çenobil kazası gibi dünyanın en önemli olaylarını moda tasarımında ön plana çılaran modacı kamuoyundan iyi dönüşler aldı. Moda dünyasının en önemli ismi haline gelen Pierre Cardin, kendisinden önce hiçbir modacının cesaret etmediği konularda kendisini tüm dünyaya kanıtlayarak uniseks kavramını da herkese kabul ettirdi.