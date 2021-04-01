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Mısır'dan, Süveyş Kanalı'nı kapatan Ever Given gemisine rekor tazminat!

Süveyş Kanalı'ndan geçişi sırasında karaya oturan ve 6 gün gemi trafiğini durma noktasına getiren 'The Ever Given' gemisinin şirketi Evergreen'den rekor bir tazminat talebinde bulunacağı bildirildi.

01 Nisan 2021 Perşembe 17:54
Mısır'dan, Süveyş Kanalı'nı kapatan Ever Given gemisine rekor tazminat!
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24 Mart tarihinde Evergreen şirketine ait Given' isimli kargo gemisinin Süveyş Kanalı'ndan geçerken karaya oturması sonucu gemi trafiği 6 gün boyunca durmuştu. Süveyş Kanal İdaresi ise yaptığı bir açıklamada şirketten 1 milyar dolar tazminat isteneceğini bildirdi.

Dünya ticaretinin en önemli geçiş merkezlerinden biri olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturan ve 6 gün boyunca deniz trafiğini durduran "The Ever Given" isimli gemi milyarlarca dolarlık bir ekonomik zarar yaratmıştı. Geminin sahibi olduğu Evergreen şirketine ise Mısır'dan kötü bir bildirim geldi. Mısır'ın ulusal televizyonuna yaşanan gemi krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, gemiyi 6 gün sonrasında bir can kaybı yada gemi ekipmanı zararı meydana gelmeden kurtarıldığını belirterek, günlerce gemi trafiğinin durmasıyla oluşan ekonomik zararın bir bedeli olacağını söyledi.

Kurumlarının bir günde bile milyonlarca dolar kaybettiğini vurgulayan Rabi, kanalda gerçekleşemeyen seferlerin yanı sıra geminin bulunduğu yerden kurtarılması sırasında kullanılan makina ve araçların yıpranma payları ile birlikte ekipman ve teçhizatların hasarlarının ve ekipleri ile mühendislerin mesailerinin göz önüne alınmasıyla yaşanan gemi krizinin maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.

Başkan Usame Rabi, konuşmasının devamında kanal idaresi olarak geminin sahibi şirketten 1 milyar doları aşan zararla ilgili bir tazminat bedelinin talep edileceğini ve ayrıca soruşturmanın da  en az bir hafta kadar süreceğini kaydetti.



Son Güncelleme: 01.04.2021 17:54
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