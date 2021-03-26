Mısır'da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 32 kişi öldü, 66 yaralı..

Mısır resmi makamları tarafından yapılan bir duyuruda Nil nehri yakınlarında bulunan Sevhac kentinde bir tren kazası meydana geldiği bildirildi. İki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada ise ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

66 kişin de yaralandığı feci tren kazasının çarpışmanı şiddetiyle 3 vagon raydan çıktığı belirtildi. Yetkiler kazaya ilişkin yaptıkları açıklamalarında Mısır'daki tren raylarının çok eski olmasından dolayı bu tür kazaların son zamanlarda artış gösterdiğini ifade ettiler.

En eski ve büyük demiryoluna sahip olan Mısır'da meydana gelen kazalar nedeniyle can kayıplarının çok fazla yaşandığı belirtilirken son kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.