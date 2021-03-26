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Mısır'da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 32 kişi öldü, 66 yaralı..

Mısır'ın Sevhac kentinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Nil nehri yakınlarında meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre iki tren kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere 32 kişi hayatını kaybederken 66 kişi de yaralandı.

26 Mart 2021 Cuma 20:25
Mısır'da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 32 kişi öldü, 66 yaralı..
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Mısır resmi makamları tarafından yapılan bir duyuruda Nil nehri yakınlarında bulunan Sevhac kentinde bir tren kazası meydana geldiği bildirildi. İki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada ise ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

66 kişin de yaralandığı feci tren kazasının çarpışmanı şiddetiyle 3 vagon raydan çıktığı belirtildi. Yetkiler kazaya ilişkin yaptıkları açıklamalarında Mısır'daki tren raylarının çok eski olmasından dolayı bu tür kazaların son zamanlarda artış gösterdiğini ifade ettiler.

En eski ve büyük demiryoluna sahip olan Mısır'da meydana gelen kazalar nedeniyle can kayıplarının çok fazla yaşandığı belirtilirken son kazaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 20:25
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Anahtar Kelimeler:
MısırTren Kazası32 ölü
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