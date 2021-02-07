Mısır'da feci kaza: ölen 11 kişinin içinde gelin ve damat da vardı

Kahire’de yaşanan kaza da 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Akşam evlenecek olan gelin ve damadın bulunduğu kazada 11 can verdi. Gelin ve damat, hayatlarının en mutlu günü olacak günde hayata veda etti. Ölen kişilerin Minya kentinden olduğu açıklandı. Orta Doğu’da en çok kaza yapılan yerlerden biri olan Mısır’da yaşanan kaza ne yazık ki 11 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırlamış olduğu raporda Mısır, yol güvenliğiyle Arap ülkeleri arasında 16. sırada yer aldı. Dünya geneline bakıldığında ise Mısır, 109. Sırada yerini aldı.

