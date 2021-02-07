İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Mısır'da feci kaza: ölen 11 kişinin içinde gelin ve damat da vardı

SonMısır'da yaşanan feci kazada 2 araç çarpıştı. İçlerinde gelin ve damat bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.

07 Şubat 2021 Pazar 04:16
Mısır'da feci kaza: ölen 11 kişinin içinde gelin ve damat da vardı
Takip Et:

Kahire’de yaşanan kaza da 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Akşam evlenecek olan gelin ve damadın bulunduğu kazada 11 can verdi. Gelin ve damat, hayatlarının en mutlu günü olacak günde hayata veda etti. Ölen kişilerin Minya kentinden olduğu açıklandı. Orta Doğu’da en çok kaza yapılan yerlerden biri olan Mısır’da yaşanan kaza ne yazık ki 11 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

 

2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırlamış olduğu raporda Mısır, yol güvenliğiyle Arap ülkeleri arasında 16. sırada yer aldı. Dünya geneline bakıldığında ise Mısır, 109. Sırada yerini aldı.



Son Güncelleme: 07.02.2021 04:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MısırDünya Sağlık ÖrgütüKahireGelinDamat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alan Shepard'ın Ay yüzeyinde kaybettiği golf topları bulundu
Alan Shepard'ın Ay yüzeyinde kaybettiği golf topları bulundu
Japonya’da 410 bin tavuk öldürülecek!
Japonya’da 410 bin tavuk öldürülecek!
10 aydır tedavi gören Kovid hastası ilk kez yürüdü!
10 aydır tedavi gören Kovid hastası ilk kez yürüdü!
Paris'te bulunan Seine Nehri sularının yükselmesi nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı
Paris'te bulunan Seine Nehri sularının yükselmesi nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı
34. Afrika Birliği Zirvesi düzenlendi
34. Afrika Birliği Zirvesi düzenlendi
Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama meydana geldi
Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama meydana geldi

Popüler Haberler

50.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 7 Şubat 2021 Pazar Bankaların mevduat faiz oranları
Rüyada kılıç görmek görmek neye işaret eder? Rüyada kılıç görmenin anlamları ve yorumları
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Engellilere özel eğitim desteği ne kadar oldu? 2021 özel eğitim desteği miktarı
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamı
Kefaret hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Kefaret tekrar bölümleri ne zaman?
Elektrik desteği yardımı ne kadardır? 2021 Elektrik faturası devlet desteği
Süresiz nafaka kalkacak Mı? Yeni nafaka düzenlemesi ne zaman çıkacak? Ömür boyu nafaka uygulaması kalar mı?
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Top Gun 2 filminin konusu ve oyuncuları
Süt Parası ve emzirme ödeneği 2020 yılında ne kadardır? Süt parası nasıl alınır?
İzmir Balçova - Narlıdere Metrosu Ne Durumda? Ne Zaman Hizmete Açılacak?
2020 Şarap fiyatları ne kadar?
Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir? Rüyada bulgur görmenin tabirleri ve yorumları
İhale yoluyla hazine arazileri satışa çıkarılıyor! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu
Emekli promosyonu kimler alabilir, şartlar neler? 2021 Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan kimdir? Abdürrahim Albayrak'a neden saldırdı?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.