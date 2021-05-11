Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Kudüs açıklaması

Terör devleti İsrail, son dönemlerdeve mescidi aksaya yaptığı saldırılara bir yenisini daha ekledi. Her ramazan bayramında olduğu gibi bu Ramazan ayı içerisinde de İsrail, Filistinlere, Kudüs ve mescidi aksaya saldırmaya devam ediyor. Bu konuda İslam ülkelerinden sert tepkiler gelmeye devam ediyor ancak herhangi bir fiili faaliyet ortaya çıkmadı.

Son olarak Mısır dışişleri Bakanı Kudüs ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Mısır dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kudüs’teki saldırıların bir an önce son bulması için gerekli çabayı gösterdikleri ifade edildi. Yapılan açıklamalarda terör devleti İsrail’in namaz kılan insanlara yönelik uyguladığı sert şiddet olaylarının kullandığını ve en kısa sürede bu olayların durulması gerektiğini altı çizildi. Yapılan açıklamalarda İsrail tarafından yapılan bu yasa dışı uygulamaları bir an önce son bulması ve bu tip olayların dünya kamuoyuna ciddi zararlar verdiğini ifade edildi. Mısır, diğer İslam ülkeleri ile yoğun bir telefon trafiği içerisinde olduklarını ifade etti.