Milletvekili online toplantıda yanındaki kadının göğsünü öptü

Arjantin’de online olarak yapılan parlamento toplantısında 3 çocuk babası milletvekili Juan Emilio, yanındaki kadının elbisesini çıkararak göğüslerini öptü. Toplantıdaki diğer katılımcılar olay karşısında şok olurken, milletvekili görevinden istifa ettiğini açıkladı.

‘’Meclis sınırlarını aştı’’

Uygunsuz hareketlerde bulunan milletvekili hakkın soruşturma başlatılırken, Temsilciler Meclisi Başkanı Sergio Massa konu ile ilgili açıklama yaptı. Massa, ‘’Son aylarda parlamenterlerin uyuduğu ya da saklandığı bazı olaylar yaşandı ancak bu olay meclisin sınırlarını tamamen aştı’’ dedi.

‘’Kendimi tutamayıp öptüm’’

Güney Amerika’da skandal yaratan görüntüler sonrasında görevinden istifa ettiğini açıklayan Juan Emilio, yanındaki kadının göğüs silikonlarını görmek istediğini ancak dayanamayıp göğsünü öptüğünü söyledi.