Mide bulandıran olay! Genç kızın cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girdi

Serbest bırakıldı

’ninşehrinde yaşanan olayda Big Sipiliano, 20 yaşındaki Melisa Mazhindu isimli gencin cenazesinin bekletildiği odaya girdi. İçeride olan kızın annesine, ‘’Her zaman kızınla ilişkiye girmeyi hayal ettim. Kızın ölse de hiçbir şey için geç değil. Melisa gömülmeden ilişkiye gireceğim’’ dedi. Bu sözlerinin ardından kızın üzerindeki örtüyü kaldırarak ölü bedenleye girdi.

Annesinin çığlığı üzerine çevrede bulunan diğer kişiler eve geldi. Sipiliano kalabalık tarafından darp edilerek dışarı çıkarıldı. Olay yerine çağırılan polis ekipleri Sipiliano’yu kalabalığın elinden alarak gözaltına almak üzere merkeze götürdü. Sipiliano’nun, kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. Mide bulandıran olayda, adam suçlu bulunsaydı 5 yıl hapis cezası alacaktı.