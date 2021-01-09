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Mide bulandıran olay! Genç kızın cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girdi

Zimbabve'de 49 yaşındaki adam, 20 yaşındaki genç kızın cenazesinin bulunduğu odaya girerek cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girdi. İğrenç olayda, sapık adam kefaletle serbest bırakıldı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:45
Mide bulandıran olay! Genç kızın cansız bedeniyle cinsel ilişkiye girdi
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Zimbabve’nin Muguta şehrinde yaşanan olayda Big Sipiliano, 20 yaşındaki Melisa Mazhindu isimli gencin cenazesinin bekletildiği odaya girdi. İçeride olan kızın annesine, ‘’Her zaman kızınla ilişkiye girmeyi hayal ettim. Kızın ölse de hiçbir şey için geç değil. Melisa gömülmeden ilişkiye gireceğim’’ dedi. Bu sözlerinin ardından kızın üzerindeki örtüyü kaldırarak ölü bedenle cinsel ilişkiye girdi.

Serbest bırakıldı

Annesinin çığlığı üzerine çevrede bulunan diğer kişiler eve geldi. Sipiliano kalabalık tarafından darp edilerek dışarı çıkarıldı. Olay yerine çağırılan polis ekipleri Sipiliano’yu kalabalığın elinden alarak gözaltına almak üzere merkeze götürdü. Sipiliano’nun, kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. Mide bulandıran olayda, adam suçlu bulunsaydı 5 yıl hapis cezası alacaktı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
ZimbabveMugutaCinsel Ilişki
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