MicroStrategy yeni Bitcoin yatırımını açıkladı!

Space X ve Tesla firmalarının sahibi ABD’li milyarder Elon Musk’ın yüklü miktarlarda Bitcoin alımları yapması sonrasında ABD’li firmalar bitcoin alımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ABD’li dev teknoloji şirketi MicroStrategy yeniden Bitcoin alacağını duyurdu.

MicroStrategy has purchased an additional ~205 bitcoins for ~$10.0 million in cash at an average price of ~$48,888 per #bitcoin. As of 3/5/2021, we #hodl ~91,064 bitcoins acquired for ~$2.196 billion at an average price of ~$24,119 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/a0BRd4Wy3r — Michael Saylor (@michael_saylor) Mart 5, 2021

MicroStrategy cüzdanı 91 bin 064 BTC oldu

Firma CEO’su Michael Saylor tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarında MicroStrategy’nin 48 bin 888 dolar olan Bitcoin fiyatında toplam 205 Bitcoin daha alacağı açıklandı. 10 milyon dolar gibi bir miktara denk gelen alımlarda ödemelerin nakit yapılacağı belirtildi.

Yapılan yatırımlar ile birlikte 5 Mart 2021 tarihinde MicroStrategy firması toplamda 91.064 Bitcoin’in sahibi konumuna geldi. Yatırımlarına devam edeceğini belirten firma CEO’su Saylor yeni alımlar ile cüzdanında ki BTC miktarını da arttırmak istiyor.