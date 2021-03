MicroStrategy yeni Bitcoin yatırımını açıkladı!

Space X ve Tesla firmalarının sahibi ABD’li milyarder Elon Musk’ın yüklü miktarlarda Bitcoin alımları yapması sonrasında ABD’li firmalar bitcoin alımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ABD’li dev teknoloji şirketi MicroStrategy yeniden Bitcoin alacağını duyurdu.

MicroStrategy has purchased an additional ~205 bitcoins for ~$10.0 million in cash at an average price of ~$48,888 per #bitcoin. As of 3/5/2021, we #hodl ~91,064 bitcoins acquired for ~$2.196 billion at an average price of ~$24,119 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/a0BRd4Wy3r