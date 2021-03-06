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MicroStrategy yeni Bitcoin yatırımını açıkladı!

ABD'li teknoloji devi MicroStrategy yeni Bitcoin açıklamalarında bulundu. Yatırımlarına devam ettiğini belirten MicroStrategy CEO'su Michael Saylor açıklamalarında yüklü miktarda bir BTC yatırımı daha yapacağını duyurdu.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:20
MicroStrategy yeni Bitcoin yatırımını açıkladı!
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Space X ve Tesla firmalarının sahibi ABD’li milyarder Elon Musk’ın yüklü miktarlarda Bitcoin alımları yapması sonrasında ABD’li firmalar bitcoin alımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ABD’li dev teknoloji şirketi MicroStrategy yeniden Bitcoin alacağını duyurdu.

Firma CEO’su Michael Saylor tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarında MicroStrategy’nin 48 bin 888 dolar olan Bitcoin fiyatında toplam 205 Bitcoin daha alacağı açıklandı. 10 milyon dolar gibi bir miktara denk gelen alımlarda ödemelerin nakit yapılacağı belirtildi.

MicroStrategy cüzdanı 91 bin 064 BTC oldu

Yapılan yatırımlar ile birlikte 5 Mart 2021 tarihinde MicroStrategy firması toplamda 91.064 Bitcoin’in sahibi konumuna geldi. Yatırımlarına devam edeceğini belirten firma CEO’su Saylor yeni alımlar ile cüzdanında ki BTC miktarını da arttırmak istiyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:20
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Anahtar Kelimeler:
MicrostrategyBTCBitcoinYatırımAçıklamaMichael Saylor
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