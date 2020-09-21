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Microsoft dünyaca ünlü video oyun üreticisi Bethesda Softworks'u satın aldı!

Microsoft, Xbox ve Bethesda Softworks tarafından ortak açıklamalar ile birlikte Microsoft'un Bethesda Softworks'u satın aldığı duyuruldu. Pek çok oyun sever açıklamalara sevinçle karşılık verirken en merak edilen konu Microsoft'un Bethesda için ne kadar ödeme yaptığı oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 17:58
Microsoft dünyaca ünlü video oyun üreticisi Bethesda Softworks'u satın aldı!
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Microsoft, Prey, The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein ve Dishonored gibi oyunların üreticisi olan Bethesda Softworks’u satın aldığını duyurdu.

PC yazılımı başta olmak üzere dünya genelinde tanınmış ve efsaneleşmiş oyuncuların yapımcısı olan Bethesda Softworks’un artık Microsoft çatısı altında çalışacak olması pek çok oyun severi heyecanlandırdı. En merak edilen konu ise Microsoft’un Bethesda Softworks’u ne kadara satın aldığı oldu.

Microsoft Bethesda Softworks’u ne kadara satın aldı?


Xbox, Bethesda ve Microsoft resmi hesaplarından yapılan açıklama ile duyurulan bilgiye göre Microsoft Bethesda Softworks’u satın aldı.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından sayılan Doom ve Fallout’un yapımcısı olan firma için Microsoft toplamda 7,5 milyar dolar verildiğini ifade etti.

Xbox patronu lan Phil Spencer ise Bethesda oyunlarının Xbox Game Pass’e ekleneceğini oyun severlere iletti. Daha öncesinde ZeniMax Media bünyesinde olan Bethesda’yı satın almak için 7,5 milyar dolar verildiği bilgisi sonrasında açıklamalar arka arkaya geldi.

Bethesda Softworks’un başında olan Pete Hines ise firmanın çalışmalarına hız kesmeden Microsoft’un tüm imkanları ile çalışmaya devam edeceğini ve video oyunları konusunda daha farklı işler yapacaklarını dile getirdi.



Son Güncelleme: 21.09.2020 17:58
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Anahtar Kelimeler:
MicrosoftBethesda SoftworksSatın AldıXBOX
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