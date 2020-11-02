Microsoft çalışanı Fransız yönetici Maxime Rastello'dan iğrenç İzmir paylaşımı!

Amerika’nın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan ve bilgisayar yazılımı üreticisi olan Microsoft’un Avrupa konularında görevli olan üst düzey çalışanı Fransız Yönetici Maxime Rastello İzmir’de meydana gelen 6,66 büyüklüğünde ki deprem hakkında iğrenç bir paylaşımda bulundu.

İzmir’de meydana gelen depremde 8 binada arama - kurtarma çalışmaları devam ederken pek çok ülke ve üst düzey yöneticiden destek mesajları gelirken Microsoft’un üst düzey Fransız yöneticisi Maxime Rastello iğrenç bir paylaşımda bulundu.

Microsoft çalışanından skandal paylaşım

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Microsoft’un İsviçre’den sorumlu üst düzey yönetici Maxime Rastello İzmir depremi sonrasında’yi hedef göstererek ‘Hak ettiniz’ dedi.

Paylaşıma ciddi bir tepki geldi.