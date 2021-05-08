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Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?

Ramazan ayı içerisinde olduğumuz ve Kadir Gecesi’ne bir gün kala İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya ses bombaları ile saldırı düzenledi. Bu saldırının sonucunda 53 Filistin vatandaşı yaralandı. Saldırıya tepkiler artarken pek çok vatandaş “Mescid-i Aksa nerede, önemi nedir?” sorularına yanıt aramaya başladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 01:00
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
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İsrail Polisi, mübarek Ramazan Ayında Mescid-i Aksa’ya saldırdı. Ses bombaları ile yapılan saldırıda 53 Filistin vatandaşı yaralandı. Dünya genelinden tepkilerin çoğaldığı saldırı sonrasında Mescid-i Aksa ile ilgili bilgi arayışları da artmaya başladı.

Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?

Doğu Kudüs Eski Şehir’de yer alan Harem-i Şerif savaş alanı haline geldi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermi ile cemaate müdahale etti. Bu müdahaleye ise Filistinli gençler taş ve cam şişeler ile karşı koydu. Filistin Kızılay’ının yaptığı açıklamaya göre, Harem-i Şerif’te meydana gelen olaylarda 53 Filistin vatandaşı yaralandı.

Mescid-i Aksa Kudüs kentinin Eski Şehir kısmında yer alıyor ve İslam dinindeki en önemli üçüncü kutsal mekan sayılıyor. Mescid-i Aksa, Kubbet-üs-Sahra yanında bulunuyor. 17 kapı ve 4 minareden oluşuyor.

Önemi nedir ?

Mescid-i Aksa Müslümanlar'ın ilk Kıble yönüdür. Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa hakkında şöyle bir kısım yer alıyor: "Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şânı ne yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür."




Son Güncelleme: 08.05.2021 01:00
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