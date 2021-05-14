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Mescid-i Aksa, Cuma namazı sonrası 'Erdoğan' sloganlarıyla inledi!

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Gazze Şeridi’ne askeri destek çağrısı yaptı.

14 Mayıs 2021 Cuma 18:10
Mescid-i Aksa, Cuma namazı sonrası 'Erdoğan' sloganlarıyla inledi!
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Cuma namazını Harem-i Şerif’te kılan yüzlerce Filistinli, namazdan sonra Mescid-i Aksa’da bulunan Kıble Mescidine geçti ve buradaki revakların altında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenledi. Gösterilerde Filistin ve Tevhid bayrakları açılırken Hamas lehine tekbirler söylenirken İsrail karşıtı sloganlar da atıldı. Düzenlenen protesto gösterisine yüzlerce Filistinli katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’ye asker göndermesi için çağrıda bulunuldu.

Cuman namazında hutbe okuyan ve hutbesinde İsrail’in 1967 yılında işgal ettiği Doğu Kudüs’ü saldırılarla yerle bir etmeye çalıştığını vurgulayan Kudüs ve Filistin'in eski müftülerinden Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa’nın yalnızca Müslümanların olduğunu ve İsrail'in buradan ellerini çekerek kutsal mabedlerini kendilerine bıraklamaları gerektiğini söyledi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:10
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Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaGazze ŞeridiFilistinCumhurbaşkanı ErdoğanSlogan
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