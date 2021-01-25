Meksika'nın ABD sınırında yanmış 19 ceset bulundu!

Meksika’nın ABD sınırında bulunan Tamaulipas bölgesinde yapılan incelemelerde 19 kişiye ait yanmış ceset bulundu. Vurularak öldürülen kişilerin sonradan yakıldıkları ortaya çıkarken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Vurularak öldürüldükleri tahmin ediliyor

Araçların yanında bulunan 19 yanmış cesedin önce vurularak öldürüldükleri sonra kimlikleri deşifre olmasın diye yakıldıkları düşünülüyor. Organize suç örgütlerinin yaptığı düşünülen olayların uyuşturucu kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Geçmiş yıllarda 21 ceset bulunmuştu

Santa Anita yakınlarında bulunan Ciudad Meir köyünde 2020 Ocak ayında yanmış 21 ceset bulunduğu açıklanmıştı. Meksika ordusu konu ile ilgili geniş çağlı soruşturma başlatmış ve operasyonlarda 11 kişinin öldürüldüğü açıklanmıştı.