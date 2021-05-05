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Meksika'da üst geçit çökünce tren raydan çıktı!

Meksika'nın başkentinde bir felaket yaşandı. Metro üst geçidinin kısmen çökesi sonucu o sırada oradan geçen tren vagonlarıyla birlikte raydan çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü 70'den fazla yaralı var.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:09
Meksika'da üst geçit çökünce tren raydan çıktı!
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Meksika'nın başkenti Meksiko'da üste geçidin çökmesi sonucu bir tren faciası yaşandı. Olivos Metro İstasyonu'nun demir yolunun geçtiği üste geçit henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Üste O sırada üzerinde bulunan tren vagonlarıyla birlikte raydan çıkarken, ortalık bir anda sava alanına döndü.

Kaza yerine ulaşan çok sayıda ekip kurtarma çalışmalarında başlarken Meksika İtfaiye Departmanı yetkilisinin basına verdiği açıklamada kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişinin hayatını kaybettiği 70'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Olay yerinde inceleme yapan Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, daha sonra resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tüm kurtarma birimlerinin ve kamu güvenliği personelinin yoğun olarak çalıştığı ve kısa bir süre sonrada kazayla ilgili detayların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:09
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Anahtar Kelimeler:
Meksikaüst GeçitTren KazasıMetro Kazası
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