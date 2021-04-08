Meksika’da tabuta giren milletvekilinden şok eden seçim kampanyası!

Genel seçime hazırlanan Meksika'da seçim tarihi 6 Haziran olarak belirlendi. Seçim tarihin netleşmesiyle birlikte çalışmalar başlatan milletvekillerinden biri şok eden bir kampanyaya imza attı.

Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekilliği adaylığını koyan Carlos Mayısorga, seçim bölgelerine karşı gösterilen ilgisizliğe dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı. 2'nci bölgeden adalığını koyan Mayısorga, uzun süredir siyasetçilerin ilgisiz bıraktığı bölgenin göz önüne alınması için politikacılara bölgenin yıllardır ilgisizlikten yandığını hatta öldüğü atıfında bulunarak hazırlanmışlain yanına gitti.

Seçim bölgesi için dikkatleri o yönde tutmak Mayısorga, seçim çalışmaları süresince seçmenlerine tabutun içinden çıkarak sesleneceğini söyledi.