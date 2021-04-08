İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...

Meksika’da tabuta giren milletvekilinden şok eden seçim kampanyası!

Meksika'da 6 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçim için adaylardan şok eden kampanyalar geldi. Seçim bölgesindeki ilgisizliğe dikkat çekmek isteyen bir milletvekili, hazırlanan tabutun içinden çıkarak seçmene oy çağrılarında bulundu.

08 Nisan 2021 Perşembe 16:50
Meksika’da tabuta giren milletvekilinden şok eden seçim kampanyası!
Takip Et:

Genel seçime hazırlanan Meksika'da seçim tarihi 6 Haziran olarak belirlendi. Seçim tarihin netleşmesiyle birlikte çalışmalar başlatan milletvekillerinden biri şok eden bir kampanyaya imza attı.

Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekilliği adaylığını koyan Carlos Mayısorga, seçim bölgelerine karşı gösterilen ilgisizliğe dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı. 2'nci bölgeden adalığını koyan Mayısorga, uzun süredir siyasetçilerin ilgisiz bıraktığı bölgenin göz önüne alınması için politikacılara bölgenin yıllardır ilgisizlikten yandığını hatta öldüğü atıfında bulunarak hazırlanmış tabutla seçmenin yanına gitti.

Seçim bölgesi için dikkatleri o yönde tutmak Mayısorga, seçim çalışmaları süresince seçmenlerine tabutun içinden çıkarak sesleneceğini söyledi.



Son Güncelleme: 08.04.2021 16:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeksikaSeçim KampanyasıTabutSeçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meke Gölü neden kurudu? Meke Gölü nerededir, özelliği ne? Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu!
Meke Gölü neden kurudu? Meke Gölü nerededir, özelliği ne? Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu!

Popüler Haberler

Fulbright burs programının başvuru şartları nelerdir? 2021 fulbright bursu kaç kişiye verilir?
Kalk Gidelim dizisi final mi yapacak?
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Rüyada araba alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada araba alma görmenin anlamları ve yorumları
Rüyada bilezik taktığını görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada bilezik taktığını görmek rüyasının tabiri
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un yer aldığı diziler
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
TV8 Pişti programı ne zaman başlayacak? Beyaz'ın yeni programı Pişti hangi kanalda olacak?
Hande Erçel’in yeni sevgilisi Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tjk TV Canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe canlı at yarışı izle
Canlı izle Hatayspor Galatasaray Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Hatay GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Nisan 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TV8 Survivor Ekstra programının sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer'ın hayatı
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
10.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Açıktan üniversite okumanın dezavantajları nelerdir? 2021 Açıktan üniversite en iyi bölümler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.