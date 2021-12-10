Meksika'da göçmenlerin bulunduğu kargo kamyonu kaza yaptı: En az 53 ölü!

Meksika'da yeni bir hayata başlamak için bulundukları yerden kaçan göçmenlerin umuda yolculukları feci sonla bitti. Kargo kamyonuyla yolculuğa çıkan göçmenlerin bulunduğu aracın kaza yaparak devrilmesi sonucu en az 53 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi bir kaza meydana geldi.

Güney bölgesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir kargo kamyonu otoyolda seyir galindeyken devrildi. İçerisinde çok fazla sayıda düzensiz göçmen taşıyan kamyonun ağırlığa fazla dayanamadığı için devrildiği tahmin ediliyor.

Olayın hemen sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yetkililerin basına verdiği görüntülerde kamyonun Chiapas eyaletinin Tuxtla Gurierrez adllı şehrinin dışına çıktığı sırada önüne çıkan keskin bir viraja çarptığı ve kontrolü kaybettikten sonra devrildiği ve içerisindeki insanların da yola saçıldığı görüldü.

Kazayla ilgili yapılan açıklamalarda kazadan hemen sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaralıları ambulanslara alarak çevre hastanelere kaldırdığı bildirilirken, aracın içinde 100'den fazla kişinin olduğu belirtildi. Bölgeye yeterli derecede ambulans gelmemesi yüzünden ise bazı yaralılar kamyonetlerle taşındı.

İlk belirlemelere göre 53 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği kazada yola saçılmış cansız bedenlerin ekipler tarafından yol kenarına yan yana sıralandığı görüntüleri izleyenlerin yüreklerini dağladı. Düzensiz göçmenlerin çoğunun Honduras ve Guatemala'dan gelen insanlar olduğu bildirilirken ölenler arasında çocukların da olduğu söylendi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez, kazadan sonra yaptığı bir açıklamada olayı 'çok acı verici' olarak yorumlarken, bölgeye giden görevlilerin aslında daha fazla göçmen olduğu fakat yakalanma korkusuyla kaza yerinden kaçtıkları bilgisi paylaşıldı.