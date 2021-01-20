Meksika'da 12 kişinin cesedi bulundu!

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Las Choapas kentinde çetelerin arasında yaşandığı öne sürülen silahlı çatışma sonrasında 12 kişinin cesedinin bulunduğu aktarıldı.

lerin üstünde yapılan ilk incelemelerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Ulusal Kamu Güvenliği İcra Sekreterliği verilerinde geçen kayıtlara göre, Ocak-Kasım 2020 tarihleri arasında aynı bölgede silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar sonrasında 31 kişi vefat etti. Meksika'da yılbaşından beri ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan silahlı saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetmişti.