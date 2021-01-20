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Meksika'da 12 kişinin cesedi bulundu!

Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Veracruz eyaletinde, infaz edilmiş şekilde 12 kişinin cesedi bulundu. Çeteler arasında çıkan çatışmalar sonucunda öldürüldükleri düşünülen cesetler hakkında soruşturma devam ediyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 19:04
Meksika'da 12 kişinin cesedi bulundu!
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Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Las Choapas kentinde çetelerin arasında yaşandığı öne sürülen silahlı çatışma sonrasında 12 kişinin cesedinin bulunduğu aktarıldı. 

Cesetlerin üstünde yapılan ilk incelemelerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

Ulusal Kamu Güvenliği İcra Sekreterliği verilerinde geçen kayıtlara göre, Ocak-Kasım 2020 tarihleri arasında aynı bölgede silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar sonrasında 31 kişi vefat etti. Meksika'da yılbaşından beri ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan silahlı saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetmişti. 

 



Son Güncelleme: 20.01.2021 19:04
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Anahtar Kelimeler:
MeksikaCeset
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