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Meke Gölü neden kurudu? Meke Gölü nerededir, özelliği ne? Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu!

Konya Karapınar'da yer alan Meke Gölü'nün neden kuruduğu merak konusu oldu. 2020 senesinin sonlarına doğru kuruyan Meke Gölü "dünyanın nazar boncuğu" ünvanı ile tanınıyordu. Uzmanlar konu ile ilgili Meke Gölü'nün kuruma sebeplerinden bahsetti. İşte Meke Gölü ile ilgili tüm detaylar...

30 Mart 2021 Salı 23:48
Meke Gölü neden kurudu? Meke Gölü nerededir, özelliği ne? Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu!
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Dünyanın nazar boncuğu olarak tanınan Konya'nın Meke lü 202 senesi sonlarında tamamen kurudu. Ardından uzmanlarca araştırılmaya tutulan göl için, Meke'nin ancak yer altı suyu seviyesine yükseldiği takdirde kurtulma şansının olduğunu, mevcut yağış preiyodu içinde yağışlar iki katına çıkmaz, tarımsal sulama azaltılmazsa Meke'nin doğal görünümmüne kavuşmasının mümkün olmadığını belittiler.

Meke Krater Gölü, iki aşamalı olarak meydana gelen volkanik patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu. Kaynaklara göre, yaklaşık 8 bin sene önce ise gölün ortasında ikinci patlama meydana geldi ve gölün ortası da suyla doldu. Meke Gölü yer altı su kaynaklarıyla beslenerek günümüze kadar varlığını korudu.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Bölümü Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, bölgedeki kuraklık ele alındığında Konya Kapalı Havzasını dışardan besleyen herhangi bir akarsu olmadığını, o sebeple kapalı havza denildiğine değinerek "“Bu havza içerisinde kullanılan suyun tamamı yağışlara bağlı. Bölge içerisinde bol miktarda baraj yaptık, özellikle küçük ölçekli sulama projeleriyle birlikte ve havzaya gelen akarsuların önemli bir bölümü şu anda gelmemeye başladı. Özellikle 2000’li yıllardan sonra bu bölgede yapılmış olan çalışmalara göre yer altı suyu seviyesi giderek düşüyor.

Yer altı suyu seviyesinin düşmesinin en temel nedeni ilk olarak kuraklık, yani Türkiye ortalamasının yarısından daha az yağış alıyor olmamız. İkincisi de aşırı ve kontrolsüz olarak yer altı suyu kullanıyor olmamız. Türkiye’de ortalama olarak metrekareye yıllık 643 milimetre yağış düşüyor. Konya Kapalı Havzasında bu 300 milimetre seviyesindedir. Yani metrekareye 300 kilogram yağış alıyor. Karapınar – Tuz Gölü arasındaki bölgede ise 250 kilogram. 250 kilogram da tüm dünyada kabul edilen çölleşmenin sınırıdır” dedi.

"Meke gölü şuanda kuru bir göl

"

Ancak havzanın geçtiğimiz 8 bin yıllık dönemde kuraklık yönünde sürekli bir değişiklik izlediğinin görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Arık, “Özellikle 2020 yılı son 20-30 yılın en kurak dönemi olarak nitelenebilir. Bu bağlamda baktığımız zaman sulak alanlarımızın önemli bir bölümü kurumuştur. Bazılarında su alanları oldukça daralmıştır. Meke Gölü’nü de bu çerçevede değerlendirmek gerekirse, Meke Gölü özellikle son 10-15 yıllık periyot içerisinde kurudu kuruyacak şeklinde devam ederken, 2020 yılının son aylarında Eylül Ekim gibi tamamen kurumuş noktaya geldi.

Sadece kış yağışlarıyla birlikte sadece ön tarafta su birikintileri meydana geldi ama Meke Gölü şu anda kuru bir göl halinde. Çünkü Meke dünyada ender rastlanan jeolojik yapılardan bir tanesi. İki evreli bir patlama ile meydana gelmiş olan bir yapı. Bu yapının korunuyor ve gelecek nesillere aktarılıyor olması gerekiyor. Ancak bölgedeki bu şekilde yer altı suyu kullanılmaya devam ederse Meke’nin geri dönmesi doğal şartlarda zor görünüyor. Son günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meke Gölü’nün kurtarılabilmesi için altenatif su kaynağı arayışlarını sürdürüyor. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve bakanlıkla ilgili projeler geliştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Doğal şartlarda Meke Gölü’nün bu şartlar altında geri dönüşünün mümkün olmadığından bahseden Prof. Dr. Fetullah Arık, “Çünkü devam eden yer altı suyu düşüşüne baktığımız zaman 1960’lardan sonra ortalama yıllık 1 metre, son yıllarda yılda 2-3 metrelik yer altı seviyesi düşümü var. Meke Gölü’nde gördüğümüz su, yer altı suyuna bağlı olarak biriken bir suydu.

Şu anda yer altı suyu seviyesi düşük olduğu için Meke’nin ancak yer altı suyu seviyesi yükselirse kurtulma şansı var. O da mevcut yağış periyodu içerisinde yağışlar iki katına çıkmaz, biz de tarımsal sulamayı azaltmazsak Meke’nin doğal şartlarda geri dönmesi mümkün görünmüyor” diye konuştu.

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:48
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MekeKurudu
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