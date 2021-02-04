Meclis toplantısında masada duran dezenfektanı su sanıp içti!

Ramesh Pawar isimli hintli bir yetkili Mumbai kentinde yapılan bütçe görüşmelerine katıldı. Koonavirüs tedbirleri nedeniyle masaya konulan dezenfektanı su sanan Pawar, bir anda şişeyi alarak içmeye çalıştı.

Kent merkezinde bulunan bir binada yapılan Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar, kendisine ayrılan sandalyesine oturduktan hemen sonra masanın üzerinde duran şişeye uzandı. Şişenin kapağını açtıktan sonra içmeye başlayan Pawar, şişenin içindekinin su olmadığını anladı ve hızlıca yere tükürdü. Yetkilinin bu hareketi salonda bulunanların gülmelerine neden oldu.