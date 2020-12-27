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Maxim Tsigalko kimdir? CM efsanesi Maxim Tsigalko neden öldü?

Maxim Tsigalko kimdir? Maxim Tsigalko neden öldü? Maxim Tsigalko hangi takımlarda oynadı? Maxim Tsigalko futbola ne zaman başladı? Maxim Tsigalko hangi alt yapıda yetişti? Maxim Tsigalko nererli? Futbol severler Maxim Tsigalko'nin ölüm nedenini ve futbol kariyerini araştırıyorlar.

27 Aralık 2020 Pazar 18:23
Maxim Tsigalko kimdir? CM efsanesi Maxim Tsigalko neden öldü?
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Championship Manager Efsanesi Maxim Tsigalko Hayatını Kaybetti!

Herkes Maxim Tsigalko’nin ölümünün ardından efsane futbolcunun hayatını merakla araştırıyor.

Championship Manager 01/02’nin efsane oyuncusu Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Belaruslu forvet oyuncusu Maxim Tsigalko 37 yaşında hayatını kaybetti. Futbolcunun ölüm sebebi ise henüz belli değil.

Maxim Tsigalko, gerçek hayatında çok başarılı bir kariyere sahip olamadı ama oyunda en iyi isimlerden birisiydi.  

Maxim Tsigalko Kimdir?

Maxim Tsigalko 27 Mayısıs 1983 yılında Belarus’ta Minsk şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine Dinamo Minsk alt yapısında başlamıştır.  Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Savit Mogilev takımlarında oynayan Tsigalko, 2009 yılında 26 yaşında futbolu bırakmıştır.

 

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Maxim TsigalkoFutbolcuDinamo MinskBeleruslu Maxim Tsigalko
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