Maxim Tsigalko kimdir? CM efsanesi Maxim Tsigalko neden öldü?

Championship Manager Efsanesi Maxim Tsigalko Hayatını Kaybetti!

Herkes Maxim Tsigalko’nin ölümünün ardından efsane futbolcunun hayatını merakla araştırıyor.

Championship Manager 01/02’nin efsane oyuncusu Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Belaruslu forvet oyuncusu Maxim Tsigalko 37 yaşında hayatını kaybetti. Futbolcunun ölüm sebebi ise henüz belli değil.

Maxim Tsigalko, gerçek hayatında çok başarılı bir kariyere sahip olamadı ama oyunda en iyi isimlerden birisiydi.

Maxim Tsigalko Kimdir?

Maxim Tsigalko 27 Mayısıs 1983 yılında Belarus’ta Minsk şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine Dinamo Minsk alt yapısında başlamıştır. Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Savit Mogilev takımlarında oynayan Tsigalko, 2009 yılında 26 yaşında futbolu bırakmıştır.