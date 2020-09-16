Maskesini evde unutan radyo sunucusundan 'külot maske' çözümü

Yeni Zelanda’daradyo sunucusu 26 yaşındaki Haylee Clarke maskesini evde unutunca iç çamaşırından maske yapmaya karar verdi. Çantasını karıştırıp kullanılmamış maske bulamayan Clarke, ‘’Bu maske mükemmel işe yarıyor. Özellikle ince ipleri kulaklarınızın üzerine çekebiliyorsunuz.’’ diye konuştu.

İş arkadaşlarıysa Clarke’ın halini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Radyo sunucusu, Türkiye, Belçika, Hollanda ve Finlandiya basınında da yer alan ‘külot maske’ başlıklı haberlerden de büyük bir memnuniyet duyduğunu itiraf etti.