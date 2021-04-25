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Maskeleri atarak normale dönen Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik dev konser!

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele içerisindeyken maskeleri atarak normal hayata dönen Yeni Zelanda’dan gelen bir haber herkesi şaşkına çevirdi. Ülkede sosyal mesafesiz ve maskesiz 50 bin kişilik dev bir konser düzenlendi.

25 Nisan 2021 Pazar 19:15
Maskeleri atarak normale dönen Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik dev konser!
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Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm dünya ülkeleri aşı uygulamalarıyla savamaya devam ediyor. Diğer taraftan salgınla mücadelede en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda'da ise işler tam tersine çevrildi.

Auckland kentinde bulunan Eden Park isimi stadyumda 50 binden fazla kişi için sosyal mesafesiz bir konser organizasyonu yapıldı. Burada düzenlenen konserde alanı tıka basa dolduran seyircilerde ise sosyal mesafe veya maske takma zorunluluğu olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Normal hayata geçen ve konser için bir araya gelen binlerce kişi sosyal mesafesiz bir şekilde doyasıya eğlenirken yerel medyaya konuşan müzikseverler, geçirdikleri o zorlu günlerin ardında insanlarla bir araya gelerek aynı şarkıları söylemenin kendileri için çok önemli olduğunu söylediler.

Stadyuma 50 bin kişinin önünde konser vererek insanları eğlendiren Six60 isimli müzik grubunun solisti Matiu Walters, kısıtlama altına olmanın ne kadar zor olduğunu artık çok iyi öğrendiklerini ve çok kötü günler geçirdiklerini belirterek insanları bu kadar heyecanlı görmenin kendilerini de çok heyecanlandırdığını ve dışarıda müziği canlı olarak duymayı çok özediklerini söyledi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda50 Bin KişiKonser
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