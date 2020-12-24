Maske takmadığını gördükleri başörtülü kadına Alman polisinden orantısız şiddet!

Almanya'nın kuzeyinde bulunan Ren Vestfalya eyaletine, bir kadına uygulanan polis şiddeti büyük tepki topladı. Maske takmadığını gerekçe göstererek başörtülü kadına sert müdahalede bulunan Alman polisi, kadını zorla yere yatırdı. Bağırarak sesini duyurmak isteyen kadının bebek arabasında bebeği ağlamaya başlarken polis, sert müdahalesine devam ederek genç kadını kelepçeledi.

Olayın yaşandığı yerden geçen bir Alman vatandaşı, genç kadına sert müdahalede bulunan polislere yaptıklarının yanlış olduğunu söylediği ve bu eylemin suç olduğunu hatırlattığı öğrenildi. Aynı vatandaşın olayı cep telefonu ile kaydetmeye başlaması üzerine öfkelenen polislerden biri Alman vatandaşını engellemeye çalıştı. Vatandaşla tartışmaya başlayan polis memuru cep telefonu almak istedikçe vatandaşın vermemek için direndiği görüldü.

Yerde kelepçeli halde yatan kadının kelepçeleri çevrede bulunan diğer vatandaşlarında verdikleri tepkiler sonrası çıkartılırken polis tarafından şiddet gören genç kadın, şikayetçi olacağını söyledi.