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Mars yüzeyinden yeni fotoğraflar! NASA paylaştı..

NASA'nın Mars misyonu için gönderdiği Perseverance keşif aracının yüzeye inmesinin hemen ardından paylaşılan ilk fotoğrafın ardından yeni renkli fotoğraflar da geldi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:32
Mars yüzeyinden yeni fotoğraflar! NASA paylaştı..
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından başlatılan Mars misyonunda 7 ay önce uzaya gönderilen 'Perseverance' isimli keşif aracı Mars'a iniş yaptı. Aracın yüzeye inişi tüm dünyaya aktarılırken ilk fotoğraf NASA tarafından basına servis edildi.

 

ABD'den yapılan canlı yayın ile birlikte uzay keşif aracının inişi ve oradan çekilen ilk görüntüler dünya gündemine otururken NASA'nın bu çalışması en çok konuşulan konular arasında yer aldı. 

Perseverance ismi verilen uzay aracının Mars yüzeyinden çektiği ilk fotoğrafın, kamera lenslerinin iniş nedeniyle tozlanması nedeniyle siyah beyaz olarak yayınlandığı görülürken NASA, yüzeyden ikinci ve net fotoğrafları dünya basınına tekrar servis etti. 

NASA, keşfedilecek olan çok şeylerin açık bir ufuk olduğunu ve başlangıçlar için sabırsız oldukları ifadelerini içeren bir notla ikinci fotoğraf paylaşıldı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:32
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Anahtar Kelimeler:
NasaMarsYeni Fotoğraf
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