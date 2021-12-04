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Mali'de yolcu otobüsünü ateşe verdiler! 33 kişi canlı canlı yandı..

Mali'de içerisinde yolcu dolu olan bir otobüse karşı düzenlenen saldırıda 33 kişiyi yanarak can verdi. Korkunç olayda 11 kişi de yaralandı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 10:38
Mali'de yolcu otobüsünü ateşe verdiler! 33 kişi canlı canlı yandı..
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Batı Afrika ülkelerinden biri olan Mali'den korkunç bir haber geldi. İçerisi yolcu dolu olan otobüse karşı bir saldırı düzenlendi ve düzenlenen saldırıda 33 yolcu canlı canlı yandı.

Ülkenin yerel medyasındaki ajanslarda yer alan haberlerde, elleri silahlı çetelerin Bandiagara fuar alanına giden bir otobüse saldırdı düzenlediği bildirildi. Silahlı saldırganların yolcu otobüsünü durdurduktan sonra ilk olarak otobüsün sürücüsünü öldürdükleri ve daha sonra da otobüsü ateşe verdiği belirtildi.

Yaşanan  korkunç olayda ise ilk belirlemelere göre en az 33 kişinin yanarak hayatını kaybettiği bildirilirken, 4'ü ağır olma üzere 11 kişinin de yangında yaralandığı aktarıldı. Mali hükümeti tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken gerçekleştirilen saldırıyı da henüz bir sütlenen olmadığı kaydedildi.


Son Güncelleme: 04.12.2021 10:38
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MaliYolcu OtobüsüSaldırıYangın33 ölü
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