Macron ile görüşme yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı

Emmanuel Macron Pazartesi günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından Macron’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Açıklamanın ardından bugün Madrid Milli Kütüphanesi’nde bir etkinliği katılması beklenen Pedro Sanchez’in karantinaya alındığı açıklandı. Pedro Sanchez 10 gün süreyle karantinada kalacak.

Pedro Sanchez’in yanı sıra dün Paris’te Macron ile öğle yemeği yiyen Portekiz Başbakanı Antonio Costa’nın yarın koronavirüs testi olacağı açıklandı. Antonio Costa 19-20 Aralık tarihleri arasında Gine’ye ziyarette bulunacaktı. Costa, yarın yapılacak test sonucunun ardından Gine’ye gidip gitmeme konusunda karar verilecek.

Pedro Sanchez’in karantinaya alınmasının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de karantinaya girdiği açıklandı. Yapılan açıklamada Michel’in test sonucunun pozitif çıktığı ancak önlem gereği karantina da kalacağı bildirildi.