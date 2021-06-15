Maceristan'dan eşcinselliğe yönelik yeni yasa

Maceristan’da, eşcinselliği teşvikin engellenmesi amacıyla 18 yaşının altında olanlara eşcinsel içerikli eğitim materyalleri ile TV içeriklerinin yasaklanmasına dair sunulan teklif parlamentoda 157’ye 1 oy ile kabul edildi. Yasayla beraber Başbakan Viktor Orban, çocuk istismarlarını engellemek istediklerini açıkladı. Hükümet tarafından alınan karara ülke içi ve dışından pek çok tepki geldi.

Çocuklar ne evde ne de okullarda eşcinsel karakterleri göremeyecek

Onaylanan yasayla beraber konuyla ilgili ülkede sıkı önlemler alınacak. Yasa sayesinde yalnızca resmi onay alan belli kişiler ya da kuruluşlar 18 yaş altı bireylere cinsel eğitim verecek. Aynı zamanda 18 yaş altına hitap eden şirketler reklamlarında eşcinsellere yer veremeyecek.

U.A Af Örgütü yöneticisi David Vig, Macaristan’da alınan bu kararın kasıtlı yapıldığını ve yöneticilerin, pedofiliyle LGBT’li kişileri birleştirip, diğer kişilerin küçük yaşlardan itibaren bu düşünceden uzak durmalarını hedeflediğini belirtti.

Kabul edilen yasayla beraber eşcinsel çiftlerin evlan edinmeleri ve cinsiyet değiştirenlerin yasal olarak tanınmalarına da yasak geldi.