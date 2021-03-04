Macaristan'da okullar ve mağazalar kapatıldı!

Macaristan'da korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte Başbakan Viktor Orban'ın Özel Kalem Müdürü Gergely Gulyas, hükümetin ilkokulların ve mağazaların iki hafta süresince kapatılması kararı açıklandı.
Macaristan'da korona virüsün kritik derecelere kadar başgöstermesi ile hükümet ani bir karar aldı.
Hükümet iki hafta boyunca kapalı olacak sektör ve hizmetlere destek vereceğini açıkladı.
Son 24 saatte 6.278 vaka
Macaristan'da son 24 saatte 6.278 insan korona virüsüne yakalanırken 151 kişi de korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Bu oranlar son üç aydaki en fazla sayı olarak kaydedildi.
Son Güncelleme: 04.03.2021 16:56