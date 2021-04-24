Lübnan'ın başı çekirgeyle dertte! Ülke yönetimi çekirge sürüleri hakkında açıklamalarda bulundu

Murteza’nın yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı bünyesinde görevli ekiplerin, çekirgelerin yer aldığı sınır bölgelerinde incelemeler yaptığını ifade etti.

Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan çekirge sürüsünün henüz belirli alanlarda az sayıda görüldüğünü anlatan Murteza, ancak hızla artmasından ve ilerlemesinden endişe duyulduğunu ifade etti.

Murteza, çekirge sürüsünün bulunduğu alalarda askeri helikopter ile ilaçlamaların yapılacağını duyurdu.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlerde, dün itibarı ile ülkenin doğusunda yer alan sınır bölgelerinde Suriye'den gelen çok sayıda çekirgenin tarım alanını tehdit edebileceği uyarıları aktarılmıştı.