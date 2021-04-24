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Lübnan'ın başı çekirgeyle dertte! Ülke yönetimi çekirge sürüleri hakkında açıklamalarda bulundu

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Murteza, sınır ülkelerinde az sayıda çekirge sürüsünün sınır bölgesinde olduğunu vurgulayarak, hızlı şekilde çoğalmasında endişe duyulduğunu açıkladı. Ülkede çekirge sürüsünün bulunduğu alanlarda askeri helikopterler ile ilaçlamaların yapılacağını duyurdu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:59
Lübnan'ın başı çekirgeyle dertte! Ülke yönetimi çekirge sürüleri hakkında açıklamalarda bulundu
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Murteza’nın yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı bünyesinde görevli ekiplerin, çekirgelerin yer aldığı sınır bölgelerinde incelemeler yaptığını ifade etti.

Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan çekirge sürüsünün henüz belirli alanlarda az sayıda görüldüğünü anlatan Murteza, ancak hızla artmasından ve ilerlemesinden endişe duyulduğunu ifade etti.

Murteza, çekirge sürüsünün bulunduğu alalarda askeri helikopter ile ilaçlamaların yapılacağını duyurdu.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlerde, dün itibarı ile ülkenin doğusunda yer alan sınır bölgelerinde Suriye'den gelen çok sayıda çekirgenin tarım alanını tehdit edebileceği uyarıları aktarılmıştı.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
Lübnançekirge
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