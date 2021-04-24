Lübnan'da mülteci kampında yangın: 1 bebek öldü!

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’ın kuzeyinde yer Alan Minya’da bulunan Suriyeli mülteci kampında çıkan yangın sonucunda 1.5 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sivil savunma ekipleri tarafından mülteci kampında yer alan 10 adet çadırda çıkan yangının söndürüldüğü fakat çıkan yangın sonucunda çadırda bulunan 1.5yaşındaki bir bebeğinin hayatını kaybettiği ve birkaç mültecinin de yangından yaralı olarak kurtulduğu açıklandı. Kampta bulunan 10 çadır çıkan yangın sonucu yanarak kül olurken, nedeni henüz belirlenemeyen yangın hakkında ilgili ekiplerin yangın hakkında soruşturma başlattıkları belirtildi. Yangında hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki bebeğin adının da Alaa Murad Al-Ahmad olduğu açıklandı.