Lübnan ve Fas'ta koronavirüs ölümleri arttı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 kaynaklı 53 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3.369 kişininse virüs kaptığı, 2.157 kişininde sağlığına yeninden kavuştuğu vurgulandı.

Açıklamada, şu zamana kadar salgından dolayı vefat edenlerin sayısının 4.919'a yükseldiği, toplam vaka sayısınınsa 386.851'e yükseldiği, 300.923 kişininse iyileştiği bildirildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, virüsten dolayı 16 kişi daha yenik düştü, 394 yeni vaka açıklandı, 508 kişiyse iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8.669'a, vaka sayısının 485.147'ye, iyileşenlerin sayısının da 470.933'e ulaştığı duyuruldu.