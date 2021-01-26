Libya açıklarında göçmen botu battı: 17 ölü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisi açıklamalarda bulundu. Son açıklamalarında düzensiz göçmenlerden oluşan ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gitmek isteyen bir botun battığını ve 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

IOM son bir haftada 452 düzensiz göçmenin ya kurtarıldığı ya da yakalanarak tekrar Libya’ya gönderildiğini duyurdu. Özellikle Trablus sahil güvenliği tarafından son haftada 82 göçmenin yakalandığı ve Libya’ya gönderildiği açıklananlar arasında yer aldı.

IOM son açıklamalarında 17 göçmenin hayatını kaybettiğini belirtirken göçmenler arasında kadın ve çocuklarında bulunduğu belirtildi.

19 – 25 Ocak arasında denizde yakalanan veya son anda kurtarılan düzensiz göçmen sayısının 452 olduğu belirtildi. Yoksulluk ve hayat şartları nedeniyle halkın Avrupa’ya kaçmaya çalışmalarının günden güne arttığını belirten Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü yaşanan olayların 2021’de artabileceğini duyurdu.