Libya açıklarında facia! Batan göçmen teknesinde 43 göçmen hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yaşanan uluslararası göç örgütü tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve batanda teknede bulunan göçmenlerden ilk belirlemelere göre 43'ünün öldüğü bildirildi.

'de meydana gelen facianın ardından batan tekneden kurtarılan 10 göçmenin de Libya'nın Zuvara kenti sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldığı belirtildi.

Mülteci taşıyan teknenin dün Zaviye'dan denize açıldıktan bir süre sonra motorunun durduğu ve havanın kötü olmasından dolayı çıkan fırtınadan alabora olduğu kaydedildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan göçmenlerin de Fildişi Sahili, Nijerya ve Gana ülke vatandaşları olduğu hayatlarını kaybedenlerin ise genellikle Batı Afrika ülkelerinden olduğu açıklandı.