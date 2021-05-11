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Leah Whitson: ABD İsrail’e destek veriyor

ABD’de bulunan Arap Dünyası İçin Şimdi Örgütü’nün Demokrasi İcra Direktörü Sarah Leah Whitson ABD’nin İsrail’e birçok konuda destek verdiğini söyledi. Devamı Haberimizde…

11 Mayıs 2021 Salı 13:37
Leah Whitson: ABD İsrail’e destek veriyor
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Leah Whitson’a göre İsrail polisinin işgal altında bulunan Kudüs’ün doğusunda bulunan Filistin vatandaşlara saldırmasını ve ABD’nin bu saldırılara yardım etmesini eleştirerek, ABD’nin İsrail’in ırkçı politikasına destek verdiğini söyledi. ABD’nin İsrail’e sağladığı 3 Milyar Dolarlık askeri desteğin, İsrail’in yaptığı saldırılardan bir farkının olmadığını da sözlerine ekledi. 

Whitson, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde devam eden İsrail şiddetinin seviyesini gösteren bazı görselleri de paylaştı. Joe Biden ve yönetimine İsrail’in bu tutumunda ABD’nin de sorumlu olduğunu kabul etmesi çağrısı yaptı.

Sarah Leah Whitson, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın arkadaşları ve bazı gazeteciler tarafından kurulan DAWN isimli örgütün kurucuları arasında yer alıyor. Whitson’ın uluslararası alanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika konulu makaleleri de bulunuyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 13:37
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Anahtar Kelimeler:
Sarah Leah WhitsonABDİsrail
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