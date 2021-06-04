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Kuzey Kore'nin lideri nerede? Kim Jong-un'dan haftalardır haber alınamıyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un en son 6 Mayıs tarihinde görüldüğü ve o tarihten sonra da tekrar görülmediği bildirildi. Dünya basını kuzey Kore lideri nerede şeklinde flaş yayın yaparken Kim'in koronavirüs olabileceği dedikoduları ülkede hızla yayıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 14:11
Kuzey Kore'nin lideri nerede? Kim Jong-un'dan haftalardır haber alınamıyor!
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Bir dönem yine ortadan kaybolan ve hatta hakkında 'öldü' haberleri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yine ortalıklardan kaybolduğu ile ilgili bir haber dünya basının gündemine bomba gibi düştü. Haftalardır halkın önüne çıkmayan Kim Jong-un hakkında olası dedikodularda ülke genelinde yayılmaya başladı.

En son o Mayıs tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştiren ve bir etkinliğe katılan Kuzey Kore liderinin aniden kaybolması kafalarda soru işareti oluşturdu. Resmi haber ajansının dünya basınına servis edilmiş fotoğraflarda ise Kim'in Nisan ayı başında Pyongyang'daki  İşçi Parti'si kongresinde olduğu anlara ait olduğu öğrenildi.

Güney Kore medyası tarafından yayınlanan haberlerde ise  Kim Jong-un'un hafta sonu gerçekleştirilen organizasyonda katılmadığı ve işçi sendikaları buluşmasına da gitmediği belirtildi. Kim'in etkinliğe bir mektup gönderdiğinin aktarıldığı haberde Kuzey Kore liderinin bu tür organizasyonları daha önce hiç kaçırmadığı ifade edildi.

Koronavirüs salgını başladığından beri farklı bir profil sergileyen Kim Jong-un'un, katılması gereken bir davete gitmemesi hasta olduğu yönündeki dedikodularında hızla yayılmasına neden oldu. 37 yaşındaki liderin koronavirüs salgını korkusuyla sendikaların buluşmasına katılmadığı ihtimalinin çok düşük olduğu çünkü kendisinin bir çok kalabalık etkinliklerde maskesiz yer aldığı belirtildi.


Son Güncelleme: 04.06.2021 14:11
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreKim Jong-un NeredeOrtadan Kayboldu
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