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Kuzey Kore'de gülmek ve alkol almak yasaklandı!

Kuzey Kore'nin 10 yıl önce ölen lideri Kim Jong-il'i anma etkinlikleri çerçevesinde geleneksel yas günlerine başladı. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan duyuruda ise 11 gün sürecek olan yas süreci boyunca halkın hiç bir mutluluk belirtisi göstermemeleri istendi.

16 Aralık 2021 Perşembe 23:56
Kuzey Kore'de gülmek ve alkol almak yasaklandı!
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1994 yılından 2011'e kadar Kuzey Kore'yi yöneten Kim Jong-il'in kalp krizinden ölmesi sonrası Kuzey Kore halkı, Kim Jong-il'in ölüm yıldönümünde 10 günlü bir yas sürecine giriyordu. Hükümet bu yıl bu süreyi 11 güne çıkardı.

Kim Jong-il'in ölüm yıldönümü için tas tutan Kuzey Korelilere bu yas süreci içinde gülmelerine ve eğlenmelerine izin verilmiyor. Alkol bile kullanamayan halk bazı bölgelerde markete de gidemiyor.

Yas sürecinin başladığına dair radyo frekansı üzerinden bir duyuru yapan hükümet yetkilileri anonsunda halktan yas döneminde alkol almamaları, gülmemeleri ve eğlenceli aktivitelerde yer almamalarını istedi.

Polis ise bu süreçte üzgün görünmeyen halkı yakından izleyecek. Daha önceki yıllarda gülen ve eğlenen birçok kişi tutuklanarak ideolojik suçlu muamelesi gördüğü ve götürüldükleri yerden bir daha dönmedikleri öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 16.12.2021 23:56
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore11 Gün Gülmek Yasak11 Gün Yas
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