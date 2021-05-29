İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kuzey Kore liderinin hedefinde bu sefer sokak kedileri ve güvercinler var

Ülkesinde uyguladığı yöntemler ve kararlarla sık sık gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ,bu sefer sokak kedilerini ve güvercinleri hedef aldı. Güvercin ve sokak hayvanlarının ortadan kaldırılmasını istemesi tepkilere neden oldu. İşte Kuzey Kore'de sokak kedileri ve güvercinlerle ilgili alınan kararla ilgili detaylar...

29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:04
Kuzey Kore liderinin hedefinde bu sefer sokak kedileri ve güvercinler var
Takip Et:

Dünyanın en kapalı ülkesinin tartışmalı lideri Kim Jong-un'un kararına bir yenisini eklemesi tepkilere neden oldu. Kim Jong-un (Kim Jong-un), komşu Çin'den uçtuğunu düşündüğü  güvercinlere savaş açtı, bu hayvanların koronayı yaymalarını sebep göstererek  öldürülmesini emretti. Sokak kedilerini de bu sebepten dolayı ortadan kaldırılmasını istedi.

 Hyesan Şehri ve Sinuiju  Şehrindeki yetkililer, şehirde yaşayan vatandaşlara "güvercinleri ve kedileri ortadan kaldırın" talimatını verdi.

 Ayrıca Hyesan’da yaşayan bir ailenin bir kediye gizlice bakması sonucunda gözaltına alındı.Yetkililerden alınan bilgiye göre aileye 20 gün gözaltı cezası verildi.


Son Güncelleme: 29.05.2021 15:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore LideriKuzey Kore Lideri Kim Jong-un Ile Sokak Kedileri Ve Güvercinler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Ptt kargo cumartesi günleri hizmet veriyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi dağıtım yapar mı?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2021
Rüyada yılan görmek anlamı ve yorumu
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
TJK 29 Mayıs 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
oto ekspertiz dükkanı açmak maliyeti ne kadardır? 2021 oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1477 TL'lik nakit ve gıda yardımı başvuru şartları
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Çukur dizisindeki Şahran kimdir? Gerçek adı nedir? Sarp Akkaya hakkında bilgiler
İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2021
Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katılan Osman Sonant kimdir? Andreas karakteri kimdir?
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Makedonya yaşam şartları nasıl? 2021 Makedonya asgari ücretleri
Rüyada fındık görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? fındık görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 29 Mayıs 2021 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.