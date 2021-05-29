Kuzey Kore liderinin hedefinde bu sefer sokak kedileri ve güvercinler var

Dünyanın en kapalı ülkesinin tartışmalı lideri Kim Jong-un'un kararına bir yenisini eklemesi tepkilere neden oldu. Kim Jong-un (Kim Jong-un), komşu Çin'den uçtuğunu düşündüğü güvercinlere savaş açtı, bu hayvanların koronayı yaymalarını sebep göstererek öldürülmesini emretti. Sokak kedilerini de bu sebepten dolayı ortadan kaldırılmasını istedi.

Hyesan Şehri ve Sinuiju Şehrindeki yetkililer, şehirde yaşayan vatandaşlara "güvercinleri ve kedileri ortadan kaldırın" talimatını verdi.

Ayrıca Hyesan’da yaşayan bir ailenin bir kediye gizlice bakması sonucunda gözaltına alındı.Yetkililerden alınan bilgiye göre aileye 20 gün gözaltı cezası verildi.