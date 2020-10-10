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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un yaptığı gövde gösterisiyle gündeme geldi!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ülkeyi yöneten İşçi Partisi’nin kuruluşunun 75. Yıldönümünde yaptığı gövde gösterisiyle gündeme geldi! Törende açıklamalarda bulunan Kore lideri hem ülkesine hem de dünyaya önemli açıklamalarda bulundu…

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:23
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un yaptığı gövde gösterisiyle gündeme geldi!
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Kuzey Kore’nin zaman zaman dünya gündemine gelen lideri Kim Jong-un İşçi Partisi’nin 75. Yılının kutlandığı törende yaptığı açıklamalar ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Partinin kuruluşunun 75. Yıldönümünde gerçekleştirilen geçit töreninde askeri envanterin de bir bölümü sergilendi.

Kim Jong-un’un törende yaptığı konuşmasına her zamankinden farklı olarak son derece neşeli gözüktüğü dikkatlerden kaçmadı. Her zaman asık suratı ve ciddi duruşu ile kendisini gösteren Kore lideri bu farklı görünüşü ile görenleri şaşırttı.

Kore lideri konuşmasında ülkesinde hiç Covid-19 salgını olmadığı için vatandaşlara teşekkür ederken, dünyadaki virüsle savaşan tüm hastaların iyileşmesi için dileklerini ifade etti. Virüs salgınının biteceğini ve iki Kore halkının el ele tutuşacağını bildiren Kim Jong-un, salgından kurtulmanın tek yolunun sosyalizmden geçtiğini aktardı.


Yaptığı açıklamasında Kuzey Kore’nin askeri gücünün bu geçit töreninde görüleceğini ancak şimdiye kadar ülkesinin hiçbir ülkeye büyük gücünü yöneltmediğini söyledi. Tehditler karşısında bu askeri güçlerini kullanmaktan da çekinmeyeceklerine vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen geçit töreninde ise Kuzey Kore ordusunun sahip olduğu kıtalararası balistik füzeler art arda geçti ve gövde gösterisinde bulundu. Her sene gelenekselleşen askeri geçit töreni ile Kim Jong-un’un diğer ülkelere “biz güçlüyüz” mesajı verdiği düşünüldü.

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 17:23
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreKim Jong-un
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