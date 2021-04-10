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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eğitim bakanını infaz ettirdi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin eğitim bakanını infaz ettirdiği öne sürüldü. İdam sebebinin ise bakanın yeterli görüntülü arama yapmaması yüzünden olduğu belirtildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 22:47
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, eğitim bakanını infaz ettirdi!
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Daha öncesinde eniştesini toplantıdan çıkarıp köpek dolu bir kafese atarak cezalandıran, bir generali piranhalara yem eden Kuzey Kore lideri  Kim Jong-un'un bunlar gibi bir çok verdiği idam kararlarına bir yenisini daha eklediği öğrenildi. En yakın akrabalarını bir acımadan infaz ettiren Kuzey Kore liderinin, son olarak eğitim bakanını infaz ettirdiği iddia edildi.

Dünyanın dışa kapalı tek ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'de başkan Kim Jong-un onay vermediği haberler hiçbir şekilde yayınlanmıyor. Ülkeyle ilgili kritik haberler ise uluslararası medyaya Güney Kore merkezli kaynaklar servis ediyor.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçirilirken 2021 yılına görkemli bir giriş yapan ve yeni füzelerini kamuoyuna gösteren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, birçok askeri geçit törenleri de düzenleyerek düşmanlarına gözdağı vermeye devam etti. Ayrıca koronavirüse yakalanan vatandaşlarını kurşuna dizerek infaz ettiren Kim, daha sonra açıklama yaparak ülkesinde hiç koronavirüs vakası olmadığı söyledi.

Kuzey Kore'den istenmediği sürece bilgi alınmadığı bilinirken uluslararası medya yayın yapan ve merkezi Güney Kore'de bulunan Daily NK gazetesi, ülkede yaşanan korkunç bir olayı gündeme taşıdı. Kim'in herkesten gizlediği bir vahşete imzasını attığının belirtilidiği haberde lider Kim Jong-un yeterli derecede görüntülü arama yapmayan eğitim bakanını infaz ettirdiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA AÇILDI!

Rejimle ilgili ilkeleri uygulama konusunda başarısız olan eğitim bakanı ayrıca iş yükünden şikayetçi olduğu,  bazı eğitimcilerle de hükümetin şuan uyguladığı politikaları eleştirdiği ifade edildi.

Organizasyon ve Rehberlik Departmanı (ODG) tarafından sızdırılan bir belgeye dayandırılan haberde hakkında başlatılan soruşturma sonrası adı açıklanmayan eğitim bakanının idam edildiği belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni eğitim bakanı olarak ta Ri Guk Chol'u görevlendirdiği kaydedildi.

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreKim Jong-unEğitim BakanıInfazIdam
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