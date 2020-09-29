İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Kuveyt devlet televizyonu açıkladı! Kuveyt emiri 91 yaşında hayatını kaybetti

Kuveyt devlet televizyonu, bir süredir tedavi gördüğü belirtilen Kuveyt emiri Şeyh Şaban'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

29 Eylül 2020 Salı 17:33
Kuveyt devlet televizyonu açıkladı! Kuveyt emiri 91 yaşında hayatını kaybetti
Takip Et:

Kuveyt Emiri Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah hayatını kaybetti.


Uzun süredir tedavi gördüğü bilinen 91 yaşındaki Kuveyt Emiri’nin ölüm haberi devlet televizyonundan verildi.

Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah kimdir?

Eğitim hayatını özel öğretmenler yardımıyla bitiren Al Sabah, 1954 ve 1955 yıllarında Merkezi Belediye Konseyi Komitesi’nde üye olarak görev yapmıştır. 1055’te Sosyal İşler ve Çalışma Otoritesi Başkanı görevine seçilen Al-Sabah, 1956’da Ülke İşleri Yüksek Konseyi üyeliğine getirilmiştir. 17 Ocak 1962 yılında iktidara gelen ilk kabinede Enformasyon Bakanı olarak görev yapan Şeyh Sabah, 1963 – 2003 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı.

13 Temmuz 2003 – 29 Ocak 2006 tarihlerinde Kuveyt Başbakanı olarak görev yapan Şeyh Şaban’ın iki oğlu ve bir kızı vardır.



Son Güncelleme: 29.09.2020 17:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuveytşeyh şaban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vladimir Putin'den son dakika Ermenistan - Azerbaycan gerginliği açıklaması
Vladimir Putin'den son dakika Ermenistan - Azerbaycan gerginliği açıklaması
Kızının evliliğini istemeyen baba, damadı işkence edip öldürdü
Kızının evliliğini istemeyen baba, damadı işkence edip öldürdü
Avrupa Birliği'nden Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısı
Avrupa Birliği'nden Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısı
Azerbaycan haber spikeri Ermeni işgalinden kurtulan köyleri açıklarken gözyaşlarını tutamadı
Azerbaycan haber spikeri Ermeni işgalinden kurtulan köyleri açıklarken gözyaşlarını tutamadı
Milletvekili online toplantıda yanındaki kadının göğsünü öptü
Milletvekili online toplantıda yanındaki kadının göğsünü öptü
ABD polisi, maske takmayan kadına elektroşok uyguladı
ABD polisi, maske takmayan kadına elektroşok uyguladı

Popüler Haberler

Tavuk türlerine göre ne kadar yumurta verir? Tavuklar cinslerine göre hangi özellikleri taşır?
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2020
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği
ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?
Subay-Yedek Subay nasıl olunur? 2020 Subaylık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri ne kadar? Vakıfbank ile emeklilere 750 TL promosyon kampanyası
SGK Rapor parası sorgulama telefon numarası ve iletişim kanalları
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
2020 Mart ayı kira artış oranları belli oldu. Bu ay kiranıza ne kadar zam gelecek? İşte 2020 Mart ayı kira artış oranları
Günlük Burç Yorumları 27 Nisan 2020 Pazartesi
2020 Kaymakamlık yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık yardımı için dilekçe doldurma ve başvuru yolları
Yumurtaların üzerinde bulunan kodların anlamı nedir?
AGİ desteği kimlere verilir, asgari geçim indirimi kimleri kapsar? 2020
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Kuaförüm Sensin programının final yapma sebebi ne, neden yok, neden yayınlanmadı? Programın yerine ne başlayacak?
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.