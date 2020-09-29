Kuveyt devlet televizyonu açıkladı! Kuveyt emiri 91 yaşında hayatını kaybetti

Kuveyt Emiri Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah hayatını kaybetti.

Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah kimdir?

Uzun süredir tedavi gördüğü bilinen 91 yaşındaki Kuveyt Emiri’nin ölüm haberi devlet televizyonundan verildi.

Eğitim hayatını özel öğretmenler yardımıyla bitiren Al Sabah, 1954 ve 1955 yıllarında Merkezi Belediye Konseyi Komitesi’nde üye olarak görev yapmıştır. 1055’te Sosyal İşler ve Çalışma Otoritesi Başkanı görevine seçilen Al-Sabah, 1956’da Ülke İşleri Yüksek Konseyi üyeliğine getirilmiştir. 17 Ocak 1962 yılında iktidara gelen ilk kabinede Enformasyon Bakanı olarak görev yapan Şeyh Sabah, 1963 – 2003 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı.

13 Temmuz 2003 – 29 Ocak 2006 tarihlerinde Kuveyt Başbakanı olarak görev yapan Şeyh Şaban’ın iki oğlu ve bir kızı vardır.