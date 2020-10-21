Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi

Kuzey ışıklarının eşsiz güzelliği bu sefer uzaydan görüntülendi. Birçok insan için gizemli gelen bu ışıklar bilim adamları tarafından bu ışıklar yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar olduğunu ifade ediyor.

İzleyenleri kendisine hayran bırakan çoğunlukla yeşil renkli olan bu ışıklar bazı zamanlarda kırmızımsı ve kahverengine dönüyor. Dalgalı bir şekilde dünya etrafını saran ışıklar adeta hareket ediyormuşçasına dans ediyor.

Uzaydan çekilen bu masalımsı görüntüler izleyenleri adeta heyecanlandırıyor.

Kutup ışıkları, Güney ve Kuzey Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen yerkürenin manyetik alanıdır. Doğal oluşan ışımalardır. Kuzey enlemlerde bu etki Aurora Borealis olarak adlandırılırken güney enlemlerinde Aurora Australis olarak adlandırılıyor. Oluşan bu iki oluşumda birbirlerine benzer özellikler taşıyor.

Geceleri daha iyi gözüken ışımalar en iyi yüksek enlemlerde görülürken Antarktika'da, Güney Amerika'da ve Avustralya bu ışıkları izlemek için en iyi altenatiflerden biri.

