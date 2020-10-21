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Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi

İlk görüşte bir bilim kurgu filmini andıran görüntüler kendine hayran bırakıyor.Kuzey ışıkları bu sefer uzaydan görüntülendi.İzleyenleri hayran bıraktıran görüntüler bakanın tekrar bakmasını sağlıyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba 13:27
Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi
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Kuzey ışıklarının eşsiz güzelliği bu sefer uzaydan görüntülendi. Birçok insan için gizemli gelen bu ışıklar bilim adamları tarafından bu ışıklar yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar olduğunu ifade ediyor.

İzleyenleri kendisine hayran bırakan çoğunlukla yeşil renkli olan bu ışıklar bazı zamanlarda kırmızımsı ve kahverengine dönüyor. Dalgalı bir şekilde dünya etrafını saran ışıklar adeta hareket ediyormuşçasına dans ediyor.


Uzaydan çekilen bu masalımsı görüntüler izleyenleri adeta heyecanlandırıyor.

Kutup ışıkları, Güney ve Kuzey Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen yerkürenin manyetik alanıdır. Doğal oluşan ışımalardır. Kuzey enlemlerde bu etki Aurora Borealis olarak adlandırılırken güney enlemlerinde Aurora Australis olarak adlandırılıyor. Oluşan bu iki oluşumda birbirlerine benzer özellikler taşıyor.

Geceleri daha iyi gözüken ışımalar en iyi yüksek enlemlerde görülürken Antarktika'da, Güney Amerika'da ve Avustralya bu ışıkları izlemek için en iyi altenatiflerden biri.



Son Güncelleme: 21.10.2020 13:27
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Anahtar Kelimeler:
UzayKuzey ışıkları
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